Akit 'kendine yakışanı' yaptı, şaşırtmadı... O paylaşımlara tepki yağdı!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirdiği kazayı “Çarpıldı” diye haberleştiren Yeni Akit gazetesine tepkiler büyüyor.

Bugün, Akit Medya Grubu önünde yapılan protestoda da, “Bu bir gazete değildir, bu bir televizyon kanalı değildir; bu bir paçavradır. Gazetecilikle hiçbir ilgisi kalmamış, halkı bilgilendirmek yerine zehirleyen bir propaganda aracıdır” ifadeleri kullanıldı.

HABER MÜDÜRÜNDEN REZİL PAYLAŞIMLAR

Yeni Akit haber Müdürü Zekeriya Say, sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli yer alan profil fotoğrafı paylaştı. Say, tepkilerin ardından kısa süre sonra paylaşımı sildi.

Başkan Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığına dair haberi "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde duyurmasının ardından tepki çeken Yeni Akit'in haber müdürü Zekeriya Say'ın "yeni profil fotoğrafım" sözleriyle paylaştığı görsele de tepki yağdı.









Kısa süre sonra paylaşımını silen Say, "Tamam kabul ediyorum.. Yapay zekanın hazırladığı resim zamansız. O yüzden sildim" şeklinde açıklama yaptı. Ancak yurttaşlar Say'ın çirkin paylaşımıyla ilgili tepkilerini sürdürdü.

Zekeriya Say'a yurttaşlar, "Allah belanızı versin tabii inanıyorsan", "Bu ülkede bir gün, bir lokma ekmeğe muhtaç kalacağınız günleri görmek de bize nasip olsun…", "Bir gram insanlık duygusu kalmamış sizde" gibi yorumlar yaparak tepki gösterdi.

"ADINI ZİKRETMEYİ ZUL SAYDIĞIM..."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de hukuki hakların kullanılacağını belirtilerek, şu ifadeleri kaydetti:

"Halkımızı birbirine karşı düşmanlaştırmak için yıllardır özel çaba sarf eden bir gazete alenen suç işliyor.

Sadece haber yaptıkları, halkı bilgilendirdikleri için tutuklanan gazeteciler, akademisyenler varken, en yüksek makamlarca ödüle layık görülen söz konusu yayın hakkında en ufak bir soruşturma dahi açılmıyor.

Cezasızlık uygulanacağını bildiğimiz halde, adını zikretmeyi zul saydığım bu kirli yayıncılığa karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız.

Bu karanlık devri sona erdirdiğimizde, gerçekleri yazan kalemler özgür olacak, halkımızı ayrıştıran, kin ve düşmanlık tohumu eken yayıncılık anlayışı tarihe karışacak.

Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kurtulacağız."