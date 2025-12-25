Akit yazarı açlık sınırından rahatsız oldu: “Tutturmuşlar bir açlık sınırı” çıkışı...

Haber: Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “açlık sınırı” tartışmalarını hedef aldı. Karahasanoğlu, Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı verilerini sorgulayarak, “Tutturmuşlar bir ‘açlık sınırı’ gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu’nun ifadeleri şöyle:

“Tutturmuşlar bir “Açlık sınırı” gidiyorlar.. Nedir “açlık sınırı”? Türkİş’in yaptığı bir hesaplama.. Kime yaptırıyor, nasıl yapıyor, belli mi? Değil.. Kaç kişi için? İşte o belli. 4 kişi için.. 4 kişilik aile ne demek? Büyük çoğunlukla iki çocuk, anne ve baba.. Anne ve babaların çoğu birlikte çalışıyorlar ve asgari ücreti o aileler için ikiyle çarpmamız lazım, dikkate alınıyor mu? Hayır.. Ve daha önemlisi, “açlık sınırı” itirazını, merkezi yönetime yapan CHP’liler, kendilerine bağlı belediyelerde niye açlık sınırına göre maaş belirlemiyorlar? Hatta Türk İş’e sorsak, genel merkezindeki çalışanlara, açlık sınırına göre maaş verdiklerini söyleyebilirler mi?”