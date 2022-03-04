'Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede' iddiası

04 Mart 2022 Cuma, 15:06

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterlerini canlandıran oyuncular Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un, 14 yıl sonra aynı projede yer alacağı öne sürüldü. İddiaya göre OGM Pictures ile anlaşan oyuncular bir sinema filminde başrolü paylaşacak.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nuran Evren Şit'in yazdığı film, New York’ta çekilecek ve Netflix’te yayınlacak.

'NUH BOĞULDU' SETE ÇIKMIŞTI

Son olarak, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in yer aldığı, Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Nuh Boğuldu filminin çekimlerine başlanmıştı. Senaryosu yazar Hakan Günday tarafından yazılan filmin görüntü yönetmenliğini ise Feza Çaldıran üstleniyor.



Tatlıtuğ, son olarak "Rüzgarın Hatıraları", "Sonbahar" gibi filmleri yöneten başarılı yönetmen Özcan Alper'in yönettiği "Aşıklar Bayramı" filminde Settar Tanrıöğen ile birlikte başrolde yer aldı. Netflix Türkiye'nin ilk dizisi "Hakan: Muhafız"da ve geçtiğimiz yıl yayınlanan "Bir Başkadır"da rol alan Funda Eryiğit ise son olarak İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin "The Four Walls" filminde oynadı.

