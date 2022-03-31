Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun sözleri geceye damgasını vurdu
Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda, Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun konuşması geceye damgasını vurdu. AKP'li isimlerin de bulunduğu gecede Saat; kadın hakları, müzik yasağı ve öğrencilerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda Beren Saat ve Kenan Doğulu’ya ‘iklim elçisi’ plaketi verildi. AKP'li isimlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'inde bulunduğu zirvede Saat'in yaptığı konuşmanın dikkat çeken kısımları şu şekilde:
"Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık.
'YÜZÜMÜZÜ DOĞU’YA DÖNELİM DENİLDİ'
Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor.
'ÖĞRENCİLER DERSLERE AÇ GİRİYOR'
Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan giriyor. Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor ve kadın cinayetlerinde her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkı elinden alınıyor."
'MÜZİK YASAĞI KALDIRILSIN'
Kenan Doğulu da iklim krizine dikkat çekerken pandemi döneminde alınan kararla sürdürülen müzik yasağının kaldırılması gerektiğini söyledi.
Doğulu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Tüm bu karanlık tabloya rağmen ben yine de her zaman umudun var olduğuna inanıyorum. Bugün burada iklim ve ekonomi otoritelerinin bir araya getirip, ekosistemi koruyarak kalkınmanın yollarını arayan bu organizasyon da umudumuzu yeşerten önemli adımlardan biri. Zirve Yürütme Kurulu ile Ankara Kent Konseyinin bizimle paylaştığı bu ödül, omuzlarımızdaki sorumluluğu artırırken, dünya ile paylaştığımız sorunun çözüm ortağı olmak adına mutluluk verici. Küreselleşen iklim krizinde tüm otoritelerle birlikte bizlerin de atabileceği birçok adımın var olduğu bilinciyle diliyorum ki bireysel davranış değişikliklerinin çarpıcı toplumsal sonuçlar yaratabileceğine inanalım. Anadolu, tüm gezegenle beraber doğası, ormanları, nehirleri, bitkileri, biyoçeşitliliği ve iklimi ile şarkıların, türkülerin, müziğin, sanatın ve tüm insanların ilham kaynağı olmaya devam etsin.
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