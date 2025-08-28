Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akit yazarı ‘yoruldu’ dedi, emeklilik çağrısı yaptı: Erdoğan’ın halefini bile belirledi!

28.08.2025 18:24:00
İktidara yakın Yeni Akit yazarı Yüksel Tokur, yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘emeklilik çağrısı’ yaparken, Erdoğan sonrası için gelmesini istediği ismi de açıkladı.

Tokur "Getirin adam gibi bir adam; kurtulun tek adamdan!" yazısında ‘Tek Adam rejiminin’ tanımını da yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında biz de istiyoruz ki, milletin adamı RTE çok yoruldu, artık kendisine ve ailesine zaman ayırsın ömrünün kalan kısmında!

Öyle sizin gibi körü körüne; ‘O gitsin de kim gelirse gelsin, ülke ne olursa olsun’ diyemiyoruz. Çünkü ülkemize, milletimize olan sevdamız var.

Hem; o koca çınar yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir ‘FİDAN’ yetiştirmiştir!”

