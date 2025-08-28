Akit yazarı ‘yoruldu’ dedi, emeklilik çağrısı yaptı: Erdoğan’ın halefini bile belirledi!

İktidara yakın Yeni Akit yazarı Yüksel Tokur, yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘emeklilik çağrısı’ yaparken, Erdoğan sonrası için gelmesini istediği ismi de açıkladı.

Tokur "Getirin adam gibi bir adam; kurtulun tek adamdan!" yazısında ‘Tek Adam rejiminin’ tanımını da yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında biz de istiyoruz ki, milletin adamı RTE çok yoruldu, artık kendisine ve ailesine zaman ayırsın ömrünün kalan kısmında!

Öyle sizin gibi körü körüne; ‘O gitsin de kim gelirse gelsin, ülke ne olursa olsun’ diyemiyoruz. Çünkü ülkemize, milletimize olan sevdamız var.

Hem; o koca çınar yıkılıp gitse bile, mutlaka yerini dolduracak bir ‘FİDAN’ yetiştirmiştir!”