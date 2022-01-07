Akkuyu Nükleer A.Ş’den eylem sonrası açıklama yaptı

07 Ocak 2022 Cuma, 18:09

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında çalışan işçiler, barınma ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi için, geçen akşam saatlerinde bir eylem yaptı. işçiler, gece yaptıkları eylemde, barınma ve beslenme koşullarının iyileştirilmesini istedi. İşçiler, “Yönetim istifa” sloganı atarak yürüyüş yaptı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın paylaştığı videolarda, yürüyüşe çok sayıda işçinin katıldığı görüldü.

Akkuyu Nükleer A.Ş, işçilerin beslenme ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapması üzerine konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, Akkuyu NGS’nin 4 ünitesinin tamamında tam ölçekli inşaat ve montaj çalışmalarına başlanmış olması nedeniyle, inşaatın en yoğun aşamasına gelindiği vurgulandı ve “Bu sebeple projede sürekli olarak nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır” denildi.

"YÖNETİME UYARI GÖNDERİLECEKTİR"

Akkuyu Nükleer A.Ş açıklamasında işçi eyleminin nedeni ve işçilerin iddiaları hakkında şu ifadeler kullanıldı: