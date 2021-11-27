Akkuyu Nükleer Santrali'ne 'kur' darbesi

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Türkiye’nin ilk nükleer santralı olan ve Rus devlet sermayeli Rosatom tarafından yaptırılan Akkuyu Nükleer Santralı için Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmada Türkiye, 15 yıl elektrik alım garantisi vermişti. Anlaşmada alım fiyatı kW saat başına 12.35 dolar olarak belirlendi. Anlaşmanın yapıldığı 2010 yılında dolar 1 lira 45 kuruş düzeyindeydi. O günkü kurla Türkiye, elektrik alımı için Rus nükleer santral şirketine yılda 3 milyar 133 milyon 812 bin 500 TL ödeyecekti. Ancak aradan geçen 11 yılda dolar sürekli yükseldi. En son 1 dolar 12 lirayı buldu.

FİYATIN İKİ KATI

Bugünkü kurla Türkiye elektrik alımı için Rus nükleer santral şirketine yılda 27 milyar 15 milyon 625 bin lira ödemek zorunda kalacak. Yani aradaki fark 24 milyar liraya yaklaştı.

Mersin Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Uğur Tülay, “Bu fiyatlar enerjinin kamuya maliyetidir. Son kullanıcı olan vatandaşların elektrik tüketim maliyetlerine Dağıtım Bedelleri, Elektrik Tüketim Vergileri, KDV fonlama maliyetleri eklendiğinde bu fatura vatandaş açısından oldukça kabarık olacaktır. Yapılan anlaşma ile 15 yıl boyunca güncel elektrik fiyatlarının iki katı fiyatla elektrik alımı yapılacaktır” dedi.