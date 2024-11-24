Akkuyu Nükleer Santrali'nde facia... İşçilerin kaldığı tesisin çatısı uçtu!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 15:29

Güncelleme: 24.11.2024 - 15:29

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Sipahili Mahallesi'nde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçilerin konakladığı prefabrik tesisin çatıları, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Üzerine çatı düşen A.Ç. (24) ile rüzgarın etkisiyle yuvarlanan otomobilin altında kalan A.F. (44) ağır yaralandı.

Tesiste park halindeki bazı araçlar da hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Ç., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçilerin mesai arkadaşlarınca kurtarılmaya çalışılması ise, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.