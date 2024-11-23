Kartal’da şiddetli fırtına: Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:04

Güncelleme: 23.11.2024 - 12:04

İstanbul Kartal’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, Atalar Mahallesi Murat Sokak’ta bir ağacın devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, park halindeki 34 FTL 181 plakalı otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı ve yolu kapattı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacı ve hasar gören aracı kaldırarak yolun temizlenmesini sağladı. Temizlik çalışmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Görgü tanığı Akif Çelik, olayla ilgili olarak, “Fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Burada inşaat temeli vardı ve ağacın kökleri boşa çıkmıştı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı, buna şükrediyoruz” dedi.

Yaşanan olay, şiddetli hava koşullarının şehirde oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.