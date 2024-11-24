Antalya'da fırtına: Uçaklar havalimanına inemedi

Meteoroloji'nin ‘turuncu kod’ ile uyarıda bulunduğu Antalya’da fırtına etkili olurken, havada tur atan uçaklar Antalya Havalimanı’na iniş yapamadı.

Antalya'da fırtına: Uçaklar havalimanına inemedi
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DHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 00:05

Meteoroloji’nin önceki günlerde kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Antalya için bugün de fırtına için uyarıda bulunuldu.

Turuncu kodlu uyarıda bu geceden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın zaman zaman 100 kilometreyi aşıp, fırtınaya dönmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuldu.

DALAMAN VE ÇUKUROVA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve yağmur kentte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı’na uçaklar iniş yapamadı.

Antalya Havalimanı’na inemeyen uçaklar havada tur atarken, yakıtı azalan uçaklar ise Dalaman ve Çukurova havalimanlarına yönlendirildi. 


Etiketler: #Antalya #Antalya Havalimanı #uçak

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