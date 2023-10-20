Akkuyu'da iş cinayeti: Atansaydı ölmeyecekti

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Van Yüzüncü Yıl Üniveristesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olan İlyas Bul, Türkiye’deki bir milyon atanamayan öğretmenden biriydi. Sınıfta öğrencilerine ders anlatması gerekirken Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesi inşaatında çalışmaya başladı. 26 yaşındaki İlyas Bul, geçen 14 Ekim’de inşaat sahasında yüksekten düştü. Beyin kanaması geçiren atanamayan öğretmen Bul, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

‘ÖNLEM ALINMADI’



İlyas Bul’un akrabası Kerim Orhan konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. İş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili önlem alınmadığına dikkat çeken Orhan, “Daha önceden de Akkuyu’da çalışmıştı. Sınavlara hazırlanmak istediği için işten ayrılmıştı. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı iki hafta önce yine Akkuyu’da bulunan TSM adlı bir şirketin inşaatında çalışmaya başlamıştı” dedi.

İlyas’ın ailesine yük olmamak için inşaatta çalıştığını ifade eden Orhan, “Ataması yapılmadığı için inşaatta çalışıyordu. Memleketteki her genç gibi kendi ailesini kurmak, ayaklarının üzerinde durmak gibi bir hayali vardı. Babası Mersin Limanı’nda işçi olarak çalışıyor. En büyük hayali öğretmenlik yapabilmekti. Öğrencileri seviyordu. İnsanlara faydalı olmayı seviyordu. Bir an önce atanıp gençlere yol göstermek istiyordu. Öğretmenlik hayaliydi ancak inşaatta alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi kendisini kaybettik” diye konuştu.



