AKM’nin X hesabı hacklendi: 'Kripto' sayfasına dönüştü

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) X (Twitter) platformundaki resmi iletişim hesabı hacklendi. Orijinal “@AkmIstanbul” kullanıcı adı boşa düşürülürken, hesabın yeni adı “@Firelight_US” olarak değiştirildi.

Hesabı ele geçiren kişiler, profil fotoğrafını ve biyografi metnini İngilizce bir merkeziyetsiz finans (DeFi) reklamı ile güncelledi.

Profilin kategori bölümünde Türkçe olarak yer alan “Kültür Merkezi” ibaresi ise duruyor.

Ancak hesap üzerinden kripto para reklamları yayınlanıyor.

ONAYLI TAKİPÇİLERİ DURUYOR

Durumdan haberdar olmayan birçok kullanıcı ise X hesabını takip etmeyi sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve birçok onaylı hesap, adının ve içeriğinin tamamen değişmesine rağmen bu hesabı takipçi listesinde tutmaya devam ediyor.

Yaşanan siber saldırının ardından Atatürk Kültür Merkezi ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.