AKOM'da Nuri Aslan'dan 'sağanak' açıklaması: İstanbul'da metrekareye 54 ila 93 kilogram yağış düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kent genelinde etkili olan sağanak yağışla ilgili gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) takip etti.

Yetkililerden bilgi alan Aslan değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’un uzun zamandır beklediği yağışlara kavuştuğunu kaydeden Aslan, “Cuma gecesinden bu yana etkili olan yağışlarda metrekareye 54 ila 93 kilogram arasında yağış düştü. Bu ciddi bir yağış miktarıdır. Barajlarımız hızla su topluyor. Kurak geçen dönemde zorlanan havzalarımız, bu yağışlarla birlikte yeniden toparlanıyor” dedi.

“İSTANBUL’UN HER NOKTASINDAKİ İHBARLARA ANINDA MÜDAHALE EDİYORUZ”

Aslan konuşmasına şöyle devam etti:

“Elbette bu güçlü yağışın, kent yaşamında bazı aksaklıkları da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Özellikle çevre yollarında kaza riski artmış, yer yer kazalar meydana gelmiştir. Şu anda büyük bir teyakkuz halindeyiz. Afet hassasiyetiyle hareket ediyor, İstanbul’un her noktasındaki ihbarlara anında müdahale ediyoruz. İstanbul genelinde 6 bin 903 personelimiz ve 2 bin 505 araç ve iş makinemiz sahada aktif görev yapmaktadır.

Göllenmelerden su baskınlarına, ağaç devrilmelerinden altyapı sorunlarına kadar her olaya hızlı ve koordineli şekilde müdahale ediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında yaralanan polis memurlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an hastanelerde tedavi altında olan, 4’ü ağır toplam 30 yaralımıza acil şifalar diliyorum.”

“ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

"İstanbul çok büyük bir şehir. Yaklaşık 20 milyon insana ev sahipliği yapan bu metropolde, böylesi yoğun bir yağışa rağmen sürecin yönetilebiliyor olması güçlü altyapımızın ve sahadaki koordinasyonumuzun bir sonucudur.

Özellikle son yıllarda Ekrem Başkanımızın vizyonuyla yapılan altyapı yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz. Sizlerden özellikle ricamız: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız, Riskli bölgelerde dikkatli olmanız, Resmî uyarı ve duyuruları takip etmenizdir. Biz sahadayız. İstanbul’u yalnız bırakmıyoruz. Yağmurun bereketi şehrimizin üzerinde olsun."