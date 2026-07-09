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AKOM'dan İstanbul'a saatli sağanak yağış uyarısı: 9 Temmuz hava durumu nasıl olacak?

AKOM'dan İstanbul'a saatli sağanak yağış uyarısı: 9 Temmuz hava durumu nasıl olacak?

9.07.2026 09:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul'a saatli sağanak yağış uyarısı: 9 Temmuz hava durumu nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Bugün saat 11.00 itibarıyla etkisini artırması beklenen yağışlara karşı yurttaşların dikkatli olması istenirken; cuma gününden itibaren güneşli ve sıcak yaz günlerinin geri döneceği bildirildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 9 Temmuz Perşembe (bugün) günü için kent genelinde hava durumu raporunu yayımladı. Hazırlanan son rapora göre, İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKOM'un paylaştığı verilere göre, sabah saatlerinde 24 derece civarında seyreden hava sıcaklığının öğle saatlerinde 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Gün içinde rüzgarın Karayel ve Poyraz yönlerinden sert (10- 35 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 50 ile 85 arasında değişeceği kentte, metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü.

AKOM'DAN ÖZEL "DİKKAT" UYARISI

İBB AKOM, yayımladığı raporda yurttaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.  Yapılan açıklamada, "Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) il genelinde etkisini arttırması, akşam saatlerine (18.00) kadar aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

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HAFTA SONU KAVURUCU SICAKLAR GERİ DÖNÜYOR

Bugün yaşanacak yağışlı havanın ardından, İstanbulluları yeniden sıcak günler bekliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, 10 Temmuz Cuma (yarın) itibarıyla güneşli yaz günleri yaşanmaya devam edecek. Sıcaklıkların hafta boyunca artış göstererek 30-33°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor. Hafta sonu planı yapan İstanbullular için cumartesi ve pazar günleri havanın az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklığın ise 32-33 derece olacağı belirtildi.

Önümüzdeki çarşamba gününe kadar yeni bir yağış dalgası beklenmiyor.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

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