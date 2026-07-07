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AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor

7.07.2026 09:25:00
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Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Hafta genelinde sıcaklıkların 29 ile 33 derece arasında seyredeceği belirtilirken, perşembe günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 7 Temmuz 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu verilerini ve haftalık tahmin raporunu yayımladı.

AKOM'un paylaştığı verilere göre, 7 Temmuz Salı günü megakentte havanın sabah saatlerinde 23°C, öğle saatlerinde ise 30°C'ye ulaşması bekleniyor. Akşam 22°C, gece ise 19°C olarak ölçülecek sıcaklıklara, saatte 10 ila 30 kilometre hızla esen sert poyraz eşlik edecek. Nem oranının yüzde 35 ile 70 arasında değiştiği günde yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak açıklandı.

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PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

AKOM'un yayımladığı rapora göre hafta boyunca (perşembe hariç) yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli olacağı tahmin ediliyor. Ancak 9 Temmuz Perşembe günü İstanbulluları gök gürültülü sağanak yağış karşılayacak.

Perşembe günü metrekareye 5 ila 12 kilogram arası yağış düşmesi öngörülürken, hava sıcaklığı da en yüksek 27°C seviyesine inecek.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTACAK

Yağışlı geçecek perşembe gününün ardından cuma günü megakentte hava yeniden az bulutlu ve açık olacak.

Hafta sonu ise sıcaklıklar kademeli olarak artış gösterecek. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 32°C, pazar günü ise 33°C olacak.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #sağanak yağış

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