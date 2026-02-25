AKOM'dan İstanbul'a 'Sibirya' uyarısı: 3 gün boyunca yağmur var!

AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; hafta boyunca İstanbul semalarında çoğunlukla kapalı ve gri bir gökyüzü hakim olacak.

Hafif yağış geçişlerinin beklendiği şehirde, hava sıcaklıkları ise kış değerlerine yakın seyrederek 5 ile 8 derece arasında sıkışıp kalacak.

3 GÜN BOYUNCA YAĞMUR VAR

Rüzgarın karayel ve poyrazdan sert (10-35 km/s) eseceği Çarşamba gününü, yağışlı bir süreç takip ediyor:

Perşembe: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu (Max 7°C).

Cuma ve Cumartesi: Çok bulutlu ve yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar en fazla 6-7°C'yi görecek.