Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan İstanbul'a 'Sibirya' uyarısı: 3 gün boyunca yağmur var!

AKOM'dan İstanbul'a 'Sibirya' uyarısı: 3 gün boyunca yağmur var!

25.02.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM'dan İstanbul'a 'Sibirya' uyarısı: 3 gün boyunca yağmur var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 25 Şubat Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları uyardı. Şehrin büyük bölümü, Sibirya üzerinden gelen dondurucu soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; hafta boyunca İstanbul semalarında çoğunlukla kapalı ve gri bir gökyüzü hakim olacak.

Hafif yağış geçişlerinin beklendiği şehirde, hava sıcaklıkları ise kış değerlerine yakın seyrederek 5 ile 8 derece arasında sıkışıp kalacak.

Image

3 GÜN BOYUNCA YAĞMUR VAR

Rüzgarın karayel ve poyrazdan sert (10-35 km/s) eseceği Çarşamba gününü, yağışlı bir süreç takip ediyor:

Perşembe: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu (Max 7°C).

Cuma ve Cumartesi: Çok bulutlu ve yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar en fazla 6-7°C'yi görecek.

İlgili Konular: #İstanbul #akom