AKOM'dan İstanbul için 'çifte tehlike' uyarısı: Kar ve fırtına geliyor!

29.01.2026 09:53:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 29 Ocak Perşembe (bugün) raporuyla İstanbulluları uyardı. Şehir bugün lodos fırtınasıyla ısınırken, yeni haftada kar soğuğuyla donacak.

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; bugün rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek 30-65 km/s hızında fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 

Fırtınayla birlikte gün boyu aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Bugün 15 dereceyi gören sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren hızla düşüşe geçecek.

Pazar: Kuvvetli sağanak yağış (10-20 kg).

Pazartesi: Sıcaklık 5 dereceye düşüyor, yağış karla karışık yağmura dönüyor.

Salı: İstanbul beyaza bürünebilir; şehir genelinde hafif kar yağışı ve 1 dereceye kadar düşen sıcaklıklar bekleniyor.

