AKOM'dan İstanbul için 'çifte tehlike' uyarısı: Kar ve fırtına geliyor!

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; bugün rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek 30-65 km/s hızında fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınayla birlikte gün boyu aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Bugün 15 dereceyi gören sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren hızla düşüşe geçecek.
Pazar: Kuvvetli sağanak yağış (10-20 kg).
Pazartesi: Sıcaklık 5 dereceye düşüyor, yağış karla karışık yağmura dönüyor.
Salı: İstanbul beyaza bürünebilir; şehir genelinde hafif kar yağışı ve 1 dereceye kadar düşen sıcaklıklar bekleniyor.