AKOM'dan İstanbul uyarısı: Tarih verildi, kış geri dönüyor

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Hafta sonuna kadar bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle, sıcaklıkların gün gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına inmesi ve kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

HAFTA SONU MÜJDELİ HABER

Çarşamba ve Perşembe günleri aralıklı yağmur (2-7 kg) görülürken, Cuma günü 5-12 kg arası sağanak yağışla haftanın en zorlu günü yaşanacak. Ancak hafta sonuyla birlikte yağış kenti terk ediyor.

Cumartesi günü parçalı bulutlu bir havayla başlayan iyileşme, Pazar günü "Az Bulutlu ve Açık" bir gökyüzüyle sıcaklıkları 14°C'ye taşıyacak.