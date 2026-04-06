AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar yeniden kış değerlerine gerileyecek

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava bölgede etkili olacak. Sistemin 5-6 gün boyunca İstanbul'u terk etmemesi bekleniyor.
Halihazırda 17-19°C aralığında seyreden sıcaklıklar, gün gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına, yani tam kış değerlerine gerileyecek.
YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bugün yağış beklenmeyen megakentte, yağmur Salı akşamı (1-3 kg) yüzünü göstermeye başlayacak.
Çarşamba gününden hafta sonunun sonuna kadar aralıklı ve sağanak şeklinde yağmurlar (3-12 kg arası) etkisini sürdürecek.