Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar yeniden kış değerlerine gerileyecek

6.04.2026 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 6 Nisan Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları uyardı. Yeni haftaya 19°C'lik güneşli bir bahar havasıyla başlansa da kapıda dondurucu bir Balkan sistemi var.

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava bölgede etkili olacak. Sistemin 5-6 gün boyunca İstanbul'u terk etmemesi bekleniyor.

Halihazırda 17-19°C aralığında seyreden sıcaklıklar, gün gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına, yani tam kış değerlerine gerileyecek.

Image

YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bugün yağış beklenmeyen megakentte, yağmur Salı akşamı (1-3 kg) yüzünü göstermeye başlayacak.

Çarşamba gününden hafta sonunun sonuna kadar aralıklı ve sağanak şeklinde yağmurlar (3-12 kg arası) etkisini sürdürecek.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

İlgili Haberler

