AKOM'dan İstanbullulara Mart müjdesi: Bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM'un paylaştığı hava durumu notuna göre; Cuma gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmezken, havanın güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

Gün içerisinde sıcaklıkların 12-14°C aralığında seyretmesi ve İstanbullulara erken bir bahar havası yaşatması bekleniyor.

GÜNDÜZ BAHAR, GECE KIŞ

Ancak yetkililer "yalancı bahar" havasına aldanmamak konusunda uyardı.

Gündüzleri 13°C'yi bulan sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek 5°C'lerin altına gerileyeceği ve kış değerlerinde üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor.