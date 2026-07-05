AKOM'dan 'sıcaklık' uyarısı: İstanbul yanacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 5 Temmuz tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmezken, gökyüzünün çoğunlukla az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.
SICAKLIK 33 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK
AKOM verilerine göre kentte sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak artacak.
- 6 Temmuz Pazartesi: 21-29 derece
- 7 Temmuz Salı: 21-30 derece
- 8 Temmuz Çarşamba: 21-31 derece
- 9 Temmuz Perşembe: 23-30 derece
- 10 Temmuz Cuma: 23-32 derece
- 11 Temmuz Cumartesi: 24-33 derece
KUVVETLİ POYRAZ ETKİLİ OLACAK
Raporda, salı gününe kadar kuzeyli yönlerden (poyraz) esecek rüzgarın zaman zaman 15 ila 45 kilometre, yer yer 50 kilometre/saat hıza ulaşabileceği belirtildi.
Kuvvetli poyrazın bunaltıcı sıcakların etkisini bir miktar azaltması beklenirken, sıcaklıkların hafta boyunca 30-32 derece bandında seyredeceği ifade edildi.
DENİZ SUYU 24 DERECE, YAĞIŞ BEKLENMİYOR
AKOM'un değerlendirmesine göre:
- Sabah sıcaklığı: 24°C
- Öğle sıcaklığı: 29°C
- Akşam sıcaklığı: 24°C
- Gece sıcaklığı: 22°C
- Nem oranı: %40-80
- Deniz suyu sıcaklığı: 24°C
- Yağış beklentisi: Bulunmuyor