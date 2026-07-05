AKOM'dan 'sıcaklık' uyarısı: İstanbul yanacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 5 Temmuz tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmezken, gökyüzünün çoğunlukla az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

SICAKLIK 33 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

AKOM verilerine göre kentte sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak artacak.

6 Temmuz Pazartesi: 21-29 derece

21-29 derece 7 Temmuz Salı: 21-30 derece

21-30 derece 8 Temmuz Çarşamba: 21-31 derece

21-31 derece 9 Temmuz Perşembe: 23-30 derece

23-30 derece 10 Temmuz Cuma: 23-32 derece

23-32 derece 11 Temmuz Cumartesi: 24-33 derece

KUVVETLİ POYRAZ ETKİLİ OLACAK

Raporda, salı gününe kadar kuzeyli yönlerden (poyraz) esecek rüzgarın zaman zaman 15 ila 45 kilometre, yer yer 50 kilometre/saat hıza ulaşabileceği belirtildi.

Kuvvetli poyrazın bunaltıcı sıcakların etkisini bir miktar azaltması beklenirken, sıcaklıkların hafta boyunca 30-32 derece bandında seyredeceği ifade edildi.

DENİZ SUYU 24 DERECE, YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'un değerlendirmesine göre: