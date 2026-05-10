AKOM duyurdu: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

10.05.2026 14:43:00
Haber Merkezi
AKOM, İstanbul için yeni hafta tahminlerini paylaştı. Kentte hafta boyunca sıcaklıkların 23-25 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 23-25 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgesel yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:

  • 11 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
  • 12 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu
  • 13 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
  • 14 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu
  • 15 Mayıs Cuma: Parçalı ve çok bulutlu
  • 16 Mayıs Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu

