AKOM duyurdu: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 23-25 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor.
Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgesel yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:
- 11 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
- 12 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu
- 13 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
- 14 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu
- 15 Mayıs Cuma: Parçalı ve çok bulutlu
- 16 Mayıs Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/hYPJD1vbMf— AKOM (@ibbAkom) May 10, 2026