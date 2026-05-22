AKOM gün gün açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından paylaşılan son hava tahmin verilerine göre, Kurban Bayramı süresince İstanbul’da açık ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

AKOM verilerine göre bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu olacak.

Gün içerisinde sıcaklığın 24 derece seviyelerinde seyretmesi beklenirken, yağış ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde yer yer serin hava etkili olacak.

İKİNCİ GÜN SICAKLIK DÜŞECEK

Bayramın ikinci gününde ise kentte hava sıcaklığında kısa süreli düşüş yaşanacak. Tahminlere göre 28 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 18 derece civarına gerileyecek.

Kent genelinde hafif yağmur geçişleri görülebileceği değerlendirilirken, AKOM vatandaşları ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

GÜNEŞLİ HAVA GERİ DÖNÜYOR

Bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla güneşli hava yeniden etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, nem oranında da artış öngörülüyor. Özellikle sahil kesimlerinde yoğunluk yaşanabileceği ifade ediliyor.

BAYRAMIN SON GÜNÜ SICAKLIK ARTACAK

30 Mayıs Cumartesi günü ise İstanbul’da parçalı bulutlu ve sıcak bir havanın etkili olması bekleniyor. AKOM tahminlerine göre sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği, yağış beklenmediği bildirildi.