AKOM İstanbul için beklenen haberi verdi: Bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM'un yayınladığı güncel rapora göre; İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca hiçbir şekilde yağış beklenmiyor.
Havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor.
SICAKLIKLAR YAZ DEĞERLERİNDE
Güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisiyle birlikte sıcaklıklar bugünden itibaren hızla tırmanışa geçiyor.
Sıcaklıkların hafta boyunca 23-26°C'ler aralığında, tam bir yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.
Salı günü ise termometreler haftanın zirvesi olan 26°C'yi görecek.