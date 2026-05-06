AKOM İstanbul için beklenen haberi verdi: Bu hafta hava nasıl olacak?

6.05.2026 10:42:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 6 Mayıs Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara beklenen haberi verdi. Günlerdir süren kararsız bahar havaları yerini tamamen kesintisiz bir güneşe ve yaz sıcaklıklarına bırakıyor.

AKOM'un yayınladığı güncel rapora göre; İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca hiçbir şekilde yağış beklenmiyor.

Havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR YAZ DEĞERLERİNDE

Güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisiyle birlikte sıcaklıklar bugünden itibaren hızla tırmanışa geçiyor.

Sıcaklıkların hafta boyunca 23-26°C'ler aralığında, tam bir yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

Salı günü ise termometreler haftanın zirvesi olan 26°C'yi görecek.

