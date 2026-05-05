AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar yeniden yükselecek

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde 4-5 gündür etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Bugün sabah saatlerinde 1 ila 2 kg arasında görülen yağışlar yerini açan bir gökyüzüne bırakacak.

HAFTA SONU YAZ PROVASI

Halihazırda 14-16°C'ler aralığında, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar Çarşamba (yarın) itibarıyla hızla artmaya başlayacak.

Çarşamba günü 19°C'ye ulaşacak olan sıcaklıkların, hafta sonuna kadar 22-24°C'ler aralığına çıkarak tam bir bahar coşkusu yaşatacağı öngörülüyor. Cuma günü hava sıcaklığı 24°C'yi bulacak.