AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar yeniden yükselecek

5.05.2026 09:48:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Mayıs Salı (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara günlerdir beklenen haberi verdi. Megakenti etkisi altına alan soğuk hava dalgası bugün itibarıyla kenti terk ediyor.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde 4-5 gündür etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Bugün sabah saatlerinde 1 ila 2 kg arasında görülen yağışlar yerini açan bir gökyüzüne bırakacak.

HAFTA SONU YAZ PROVASI

Halihazırda 14-16°C'ler aralığında, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar Çarşamba (yarın) itibarıyla hızla artmaya başlayacak.

Çarşamba günü 19°C'ye ulaşacak olan sıcaklıkların, hafta sonuna kadar 22-24°C'ler aralığına çıkarak tam bir bahar coşkusu yaşatacağı öngörülüyor. Cuma günü hava sıcaklığı 24°C'yi bulacak.

AKOM açıkladı: İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 2 Mayıs Cumartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları uyardı. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan Balkan soğukları kenti terk etmeye hazırlanıyor.
AKOM'dan İstanbul uyarısı: Bu akşam etkisini göstermeye başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 30 Nisan Perşembe (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak şiddetli hava değişimine karşı uyardı. Nisan ayına veda ederken, havalar yeniden soğumaya başlayacak.
AKOM'dan İstanbul uyarısı: 1 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 29 Nisan Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları Perşembe akşamından itibaren etkisini gösterecek soğuk ve yağışlı sisteme karşı uyardı. Uyarıya göre, İstanbul'da 1 Mayıs ve sonrasında sağanak yağış bekleniyor.