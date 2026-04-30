Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan İstanbul uyarısı: Bu akşam etkisini göstermeye başlayacak

30.04.2026 10:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 30 Nisan Perşembe (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak şiddetli hava değişimine karşı uyardı. Nisan ayına veda ederken, havalar yeniden soğumaya başlayacak.

AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor.

Sistemin 4-5 gün süre ile bölgede etkisini sürdürmesi beklenirken, halihazırda 16-19°C'ler aralığında seyreden bahar sıcaklıkları 4-6°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek.

Image

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMURA DİKKAT

Sıcaklık düşüşüne kuvvetli sağanak yağışlar da eşlik edecek.

Bu gece 2-5 kg arası başlayacak olan yağmur, 1 Mayıs Cuma günü etkisini artırarak 5-15 kg arası sağanak şekline dönüşecek. Yağışlı ve soğuk sistemin önümüzdeki Salı gününe kadar şehri terk etmesi beklenmiyor.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

İlgili Haberler

