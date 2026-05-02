Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM açıkladı: İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak?

2.05.2026 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 2 Mayıs Cumartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları uyardı. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan Balkan soğukları kenti terk etmeye hazırlanıyor.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altında bulunuyor.

Sistemin 4-5 gün süre ile etkisini sürdürmesi beklenirken, sıcaklıkların 4-6°C birden azaldığı ve aralıklı sağanak yağışların Salı gününe kadar devam edeceği öngörülüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVALAR ISINIYOR

Zorlu geçecek pazar, pazartesi ve salı günlerinin ardından Çarşamba günü yüzler gülecek.

6 Mayıs Çarşamba günü yağış kenti terk ederken sıcaklık 19°C'ye çıkacak. Perşembe ve Cuma günleri ise havanın "Az Bulutlu ve Açık" olması, termometrelerin ise tam 22°C'yi göstermesi bekleniyor.

İlgili Konular: #hava durumu #akom #İstanbul Hava Durumu

