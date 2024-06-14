İstanbul'da gökyüzü 'kızıla' boyandı

İstanbul’da günlerdir etkili olan aşırı sıcakların ardından yağan yağmur bir nebze olsun serinletirken, gün batımında gökyüzünün kızıla boyandığı anlar ise mest etti. Çakan şimşekler de görsel şölen oluşturdu.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 21:30
İstanbul'da gökyüzü 'kızıla' boyandı
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Mega kent İstanbul’da kavurucu sıcakların ardından bölgesel olarak sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü. İstanbullular bir nebze olsun serinledi.

Günbatımında ise gökyüzü kızıla boyandı. Ortaya çıkan görüntüler seyirlik manzara oluşturdu.

Haliç’te denizle kızıla boyanan gökyüzünü aynı karede görüntülemek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı, o anları kayda aldı.

Öte yandan çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.


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