AKOM saat verdi! Bu akşam İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam 21.00 saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu.
Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.
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