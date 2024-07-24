CHP’li belediyeleri hedef almıştı: Erdoğan’ın İBB’yi ne kadar borçla devrettiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 20:39

Güncelleme: 24.07.2024 - 20:39

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunların tahsilini artık kaynağında yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Tele1’in aktardığı habere göre, Erdoğan’ın ardından 1998 yılında İBB’yi devralan Ali Müfit Gürtuna’ya tele1.com.tr ulaştı. Gürtuna, İBB’yi 1.5 milyar dolar borçla devraldığını söyledi.

Gürtuna şu ifadeleri kullandı:

“İBB’yi 1.5 milyar dolar borçla devraldım. Sıfır borçla devrettim. Ama ne yazık ki bizden sonra çok aşırı bir borçlanma tekrar başladı. Bütçenin belli bir oranından fazlasını bu belediyeler borçlanamamalı. Belediye meclisinde çoğunluğu sağlayan inanılmaz bir şekilde borçlanıyor. Kendinden sonra gelene çok büyük borçlarla belediyeleri devrediyorlar. Yeni gelenler de çalışamaz hale geliyor.”