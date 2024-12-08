AKOM saat verdi: İstanbul için sağanak yağış uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışın Pazartesi sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması bekleniyor.

AKOM saat verdi: İstanbul için sağanak yağış uyarısı!
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DHA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 15:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul genelinde Pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Gök gürültülü sağanak yağışın Pazartesi sabah saat 10.00’dan itibaren Avrupa yakası genelinde ve Anadolu yakasında ağırlık olarak boğaz çevresinde görülmesi bekleniyor. 

 

 


Etiketler: #akom #hava durumu #İstanbul Hava Durumu

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