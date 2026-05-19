AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; hafta boyunca bölgede havada çoğunlukla parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

Sıcaklıkların 18-22°C'ler aralığında mevsim normalleri altında seyretmesi öngörülürken, aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

Çarşamba günü (23°C) kente giriş yapacak olan 3-10 kg arası gök gürültülü sağanak yağış; Perşembe (5-15 kg), Cuma (3-7 kg) ve hafta sonu da etkisini sürdürecek.

İstanbulluların güneşi tekrar görebilmesi için 25 Mayıs Pazartesi (24°C) gününü beklemesi gerekecek.