AKOM tarih verdi: İstanbul'a yağmur geliyor

AKOM tahminlerine göre; 18 Mart Çarşamba gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor ve hava genellikle parçalı, çok bulutlu seyrediyor.

Ancak 19 Mart Perşembe günü, bayram arifesinde, şehre yağmur dalgası giriş yapıyor. Alışverişe çıkacakların veya memleket yolculuğuna başlayacakların, 9°C'ye düşecek çok bulutlu ve "Hafif Yağmurlu" (1-3 kg) havaya karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

İLK GÜN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma için ise yağış beklenmiyor.

Perşembe günü etkili olan yağış, Cuma günü kenti terk ediyor. Bayramın ilk gününde İstanbulluları çok bulutlu ancak yağışsız, en yüksek 11°C sıcaklığında bir hava bekliyor.