AKOM tarih verdi: İstanbul'a yağmur geliyor

14.03.2026 09:53:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14 Mart Cumartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluların merakla beklediği bayram haftası havasını açıkladı. Çarşamba gününe kadar yağışsız geçecek günlerin ardından, beklenen yağmur bayram öncesi yüzünü gösterecek.

AKOM tahminlerine göre; 18 Mart Çarşamba gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor ve hava genellikle parçalı, çok bulutlu seyrediyor.

Ancak 19 Mart Perşembe günü, bayram arifesinde, şehre yağmur dalgası giriş yapıyor. Alışverişe çıkacakların veya memleket yolculuğuna başlayacakların, 9°C'ye düşecek çok bulutlu ve "Hafif Yağmurlu" (1-3 kg) havaya karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

İLK GÜN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma için ise yağış beklenmiyor.

Perşembe günü etkili olan yağış, Cuma günü kenti terk ediyor. Bayramın ilk gününde İstanbulluları çok bulutlu ancak yağışsız, en yüksek 11°C sıcaklığında bir hava bekliyor.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #yağmur