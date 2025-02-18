AKOM turuncu kodlu alarma geçti! Saat verildi: İstanbul için şiddetli kar ve fırtına uyarısı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:50

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

18 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak.

Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak.

21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM’DAN UYARI

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek şu önlemleri önerdi:

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması,

Araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması,

Su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması,

Sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi.

Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.