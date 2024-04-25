AKOM'dan açıklama: İstanbul'da yağış bekleniyor mu?
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.
AKOM'a göre, hafta sonuna kadar güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edilmektedir. Gün içerisinde 20-24 derece aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle akşam ve sabah erken saatlerde 11-13 derece civarına gerileyeceği öngörülmektedir."
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/sR3eQo5wJ8— AKOM (@ibbAkom) April 25, 2024
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