AKOM'dan açıklama: İstanbul'da yağış bekleniyor mu?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:48
AKOM'dan açıklama: İstanbul'da yağış bekleniyor mu?
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre ise İstanbul'da yağış beklenmiyor. 

AKOM'a göre, hafta sonuna kadar güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edilmektedir. Gün içerisinde 20-24 derece aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle akşam ve sabah erken saatlerde 11-13 derece civarına gerileyeceği öngörülmektedir."


akom haberleri İstanbul haberleri yağış haberleri

İlgili Haberler

İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı: En fazla yağış alan ilçeler...

İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı: En fazla yağış alan ilçeler...
İstanbul'da şiddetli yağış: Metro istasyonunu su bastı

İstanbul'da şiddetli yağış: Metro istasyonunu su bastı
Dünkü yağışlar işe yaradı mı? İSKİ paylaştı: İşte İstanbul barajlarında son durum...

Dünkü yağışlar işe yaradı mı? İSKİ paylaştı: İşte İstanbul barajlarında son durum...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'

23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'
Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü

Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü
Son Dakika: Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Son Dakika: Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: 'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TL'

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: 'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TL'
70 gün sonra! ‘BATUHAN A’ gemisinin olduğu bölgede ceset bulundu

70 gün sonra! ‘BATUHAN A’ gemisinin olduğu bölgede ceset bulundu
ABB Başkanı Yavaş, büyükelçilere verdiği resepsiyonda sığınmacı sorununu anlattı: ‘Ülkemiz tampon işlevini reddediyor’

ABB Başkanı Yavaş, büyükelçilere verdiği resepsiyonda sığınmacı sorununu anlattı: ‘Ülkemiz tampon işlevini reddediyor’
Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu

Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu