İstanbul'da şiddetli yağış: Metro istasyonunu su bastı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:51

Güncelleme: 20.04.2024 - 18:51

İstanbul’da sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan şiddetli yağışın ardından Ataköy -Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonunu su bastı.

Yürüyen merdivenin duvarları ve istasyon tavanından akan sular birikinti oluşturdu. Su basan alanlar ise görevliler tarafından kullanıma kapatıldı.