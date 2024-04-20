İstanbul'da şiddetli yağış: Metro istasyonunu su bastı

İstanbul’da şiddetli sağanak yağış sonrası Ataköy-Olimpiyat Metro (M9) hattının Yenibosna istasyonunu su bastı.

İHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:51
İstanbul'da şiddetli yağış: Metro istasyonunu su bastı
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İstanbul’da sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan şiddetli yağışın ardından Ataköy -Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonunu su bastı.

Yürüyen merdivenin duvarları ve istasyon tavanından akan sular birikinti oluşturdu. Su basan alanlar ise görevliler tarafından kullanıma kapatıldı.


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