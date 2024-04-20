İstanbul'da şiddetli yağış: Metro istasyonunu su bastı
İstanbul’da şiddetli sağanak yağış sonrası Ataköy-Olimpiyat Metro (M9) hattının Yenibosna istasyonunu su bastı.
İstanbul’da sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan şiddetli yağışın ardından Ataköy -Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonunu su bastı.
Yürüyen merdivenin duvarları ve istasyon tavanından akan sular birikinti oluşturdu. Su basan alanlar ise görevliler tarafından kullanıma kapatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!