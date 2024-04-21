Dünkü yağışlar işe yaradı mı? İSKİ paylaştı: İşte İstanbul barajlarında son durum...
Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul son 2 gününü bol yağmurlu geçirdi. İstanbul'da özellikle dün etkili olan yağış sonrası doluluk oranı yüzde 2'ye yakın arttı.
İstanbul genelinde dün sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur neticesinde kentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram arasında yağış kaydedilirken Çatalca'nın ormanlık bölgelerinde bu değer 75 kilograma ulaştı.
En fazla yağış Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüp ve Büyükçekmece'de gözlendi.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dünkü yağışlardan sonra yüzde 80,75'ten yüzde 82,58 seviyesine yükseldi.
İSKİ'nin verilerine göre 20 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
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