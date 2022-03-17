AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

17 Mart 2022 Perşembe, 14:23

İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. İstanbullular için yeni bir uyarı da AKOM'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), Cuma sabahtan itibaren İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olması ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi. Cumartesi beklenen kar yağışı ile farklı bölgelerde 5-15 cm aralığında kar kalınlıklarının oluşabileceği tahmin ediliyor.

AKOM'un açıklamasına göre 9 Mart Cumartesi gecesi itibarıyla kar yağışlarının yoğunlaşması bekleniyor. İstanbul’un yoğun yaşadığı ilçelerde kar kalınlığının 3-7 cm, TEM’in kuzeyinde kalan bölgelerde ise 15-25 cm’e ulaşması öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN

AKOM’a göre bu akşam saatleri itibarıyla İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk hava nedeni ile 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Beraberinde 18 Mart Cuma günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in güneyinde kalan ilçelerde 3-7 cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 5-15 cm, TEM’in kuzeyinde kalan bölgelerde 15-25 cm aralığında kar örtüsünün oluşabileceği öngörülüyor.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NUN KATILIMIYLA KARLA MÜCADELE TOPLANTISI

Öte yandan, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili AFAD'ın Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.



