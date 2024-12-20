AKOM’dan İstanbul için uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için sıcaklık ve yağış uyarısı yaptı.

AKOM’dan İstanbul için uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul'da yarın (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde yarın sabah itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşecek. Pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz."


Etiketler: #akom #İstanbul #İstanbul Hava Durumu

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