AKOM’dan İstanbul için uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:20

Güncelleme: 20.12.2024 - 15:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul'da yarın (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde yarın sabah itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşecek. Pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz."