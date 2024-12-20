AKOM’dan İstanbul için uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için sıcaklık ve yağış uyarısı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul'da yarın (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde yarın sabah itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşecek. Pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz."
Etiketler: #akom #İstanbul #İstanbul Hava Durumu
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