AKOM saat verdi... İstanbul için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı!
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde saat 18.00’den itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini kaydedildi. Sıcaklıkların 7-9 derece düşmesinin ve yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) fırtına ve kuvvetli sağanak yağışa karşı bir uyarı daha geldi.
"YARIN SABAHA KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"
AKOM'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Buna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden (18.00) itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına (50-61 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gök gürültülü sağanak yağmur ve yerel kuvvetli sağanak (20-50 kg/m2) şeklinde etkili olması ve halihazırda 16-19 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba (yarın) sabah saatlerine kadar (09.00) devam etmesi bekleniyor. Hava şartlarından kaynaklı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önem arz ediyor."
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