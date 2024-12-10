AKOM saat verdi... İstanbul için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:06

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) fırtına ve kuvvetli sağanak yağışa karşı bir uyarı daha geldi.

"YARIN SABAHA KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"

AKOM'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden (18.00) itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına (50-61 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gök gürültülü sağanak yağmur ve yerel kuvvetli sağanak (20-50 kg/m2) şeklinde etkili olması ve halihazırda 16-19 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba (yarın) sabah saatlerine kadar (09.00) devam etmesi bekleniyor. Hava şartlarından kaynaklı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önem arz ediyor."