AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Bu saatlere dikkat!
AKOM tarafından yayımlanan hava durumunda İstanbullulara bazı uyarılarda bulunuldu. Paylaşılan bilgilere göre bu hafta yağış olmadığı belirtilirken sıcaklıkların da 32-36 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.
AKOM, İstanbullulara sıcaklıklarla ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre şehirde hafta boyunca güneşli bir hava hâkim olacak.
Aktarılan bilgilere göre rüzgârın Kuzeyli yönlerden(Poyraz) aralıklarla sert şekilde (15-30 km/s) esmesi bekleniyor.
Ayrıca AKOM'dan yapılan açıklamada, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların güneş altında çok fazla vakit geçirmemesi uyarısında bulunuldu.
Bol sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiği aktarılırken, mevsim koşullarına uygun, ince ve pamuklu kıyafet seçimine özen gösterilmesi uyarısı yapıldı.
İşte o paylaşım:
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