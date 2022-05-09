'AKP, 2 kritik yasa teklifi için toplanacak'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:09

AKP, 'yalan haber ve dezenformasyonla mücadele' ve 'hâkim-savcı yardımcılığı' ile ilgili yasa teklifi hazırlıkları kapsamında bu hafta iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, 'yalan haberin yayılmasının önüne geçilmesi' hedeflenen dezenformasyon yasası ile ilgili AKP’nin hukukçu kurmayları ve bazı MHP’li isimler düzenlemeye son şeklini vermek için yarın bir araya gelecek.

'DAHA SIKI KURALLARA UYULMAK DURUMUNDA KALINACAK"

60 maddelik yasa teklifine göre, dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Yasayla büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak. Bunların yanı sıra, internette ve sosyal medyada dezenformasyona basın suçlarına bakan ihtisas mahkemeleri karar verecek. Ayrıca, çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin haziran ayında Meclis gündemine getirilebileceği belirtiliyor.

'HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI DÜZENLEMESİ'

Bunların yanı sıra, daha önce yargı paketiyle getirilmesi planlanan ancak son anda değişikliğe gidilerek ayrı bir düzenleme olarak getirilmeye karar verilen hâkim ve savcı yardımcılığıyla ilgili de bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, hâkim ve savcı yardımcılığının görevlerinin sınırları çizilecek. Teklife göre, hâkim ve savcı adaylığı kaldırılacak. Süresi 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hâkim ve savcı yardımcılığı getirilecek. Böylece hâkim ve savcıların 'mesleğe hazırlık döneminin daha etkin hâle getirilmesi ve mesleki tecrübelerinin artırılması' hedefleniyor.