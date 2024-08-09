AKP binası yakınında şüpheli çanta paniği!

AKP Kayseri İl Başkanlığı yakınına bırakılan sahipsiz çanta, uzaktan fünyeyle patlatıldı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:47
AKP binası yakınında şüpheli çanta paniği!
Abone Ol google-news

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan AKP İl Başkanlığı binasının yakınındaki boş arazide sahipsiz çanta olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. 

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından çanta bulunduğu yerden kaldırıldı.


AKP haberleri AKP il başkanlığı haberleri Kayseri haberleri şüpheli çanta haberleri

İlgili Haberler

Uzmanlar AKP'nin 'doğum teşviki' politikası hakkında konuştu: Sağlığı ilgilendiren konular politik amaçla kullanılmamalı

Uzmanlar AKP'nin 'doğum teşviki' politikası hakkında konuştu: Sağlığı ilgilendiren konular politik amaçla kullanılmamalı
AKP trolü Furkan Bölükbaşı’ndan Ebrar Karakurt'a suç duyurusu

AKP trolü Furkan Bölükbaşı’ndan Ebrar Karakurt'a suç duyurusu
CHP’li Özçağdaş'tan AKP’li isme yanıt: ‘Bana gösterin, görevimden çekilirim’

CHP’li Özçağdaş'tan AKP’li isme yanıt: ‘Bana gösterin, görevimden çekilirim’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler