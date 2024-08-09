AKP binası yakınında şüpheli çanta paniği!
AKP Kayseri İl Başkanlığı yakınına bırakılan sahipsiz çanta, uzaktan fünyeyle patlatıldı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan AKP İl Başkanlığı binasının yakınındaki boş arazide sahipsiz çanta olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından çanta bulunduğu yerden kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da korkunç kaza...
- Erkan Baş'tan, Kurtulmuş ziyareti sonrası açıklama
- Olimpiyatlarda yüzme bilmeyen yüzücünün efsane hikayesi!
- Ev satın alırken nasıl dolandırıldılar
- FETÖ övgüsüne tepki yağdı
- ‘Hesaplaşalım, hodri meydan’
- ‘İnsanlık onurları yerlerde sürünüyor’
- OnlyFans modeli olimpiyat madalyası kazandı!
- Domates üreticilerinin eylemine müdahale!
- Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı