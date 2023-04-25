Son dakika... AKP binası önünde silahla ateş açan 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 19:20

Güncelleme: 25.04.2023 - 19:28

İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY 21 NİSAN'DA MEYDANA GELMİŞTİ

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıklamış "AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullanılmıştı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 49 fişek, 6.75 gram, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi. Şüphelilerden O.Ş.'nin toplam 17 suç kaydı, C.E.'nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu aktarıldı.