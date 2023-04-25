Son Dakika: AKP binasına saldırıda yeni gelişme

Son dakika gelişmesi... İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:53
Son Dakika: AKP binasına saldırıda yeni gelişme
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İstanbul Valiliği, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştır" denildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 49 fişek, 6.75 gram, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi. Şüphelilerden O.Ş.'nin toplam 17 suç kaydı, C.E.'nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu vurgulandı.


AKP BAHçelievler saldırı girişimi

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