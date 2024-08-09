AKP binasının önünde hayvanseverlere engel: Basın açıklaması öncesi arbede çıktı!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 20:11

Güncelleme: 09.08.2024 - 21:01

Niğde’nin ardından Ankara’nın Altındağ ilçesinde de köpeklerin katledildiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine olayı protesto etmek isteyen hayvanseverler, İstanbul’da AKP’nin il binası önünde toplanmak istedi. Ancak, parti binası önünde yapılmak istenen protestoya izin çıkmadı.

Hayvanseverlerin Nuri Killigil parkında toplanmalarına izin verildi.

Öte yandan, hayvanseverlerin parka doğru yürüyüşü sırasında Suriyeli olduğu iddia edilen bir ailenin kedilere şiddet uyguladığı görüldü. Hayvanseverler ile aile arasında arbede çıktı.

Daha sonra parkta basın açıklaması okundu.

Yaşatacağız Platformu'ndan Ersin Tek'in okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“AKP ve MHP’nin kapalı kapılar ardında ve halkın ezici çoğunluğunun itirazına rağmen apar topar Meclis’ten geçirdiği katliam yasası tam 1 hafta önce bugün yürürlüğe girdi. Bu bir haftada Niğde’de ve Ankara Altındağ’da köpekler toplu hâlde katledildi. Katliam yasasının öngördüğü vahşetin, katliamın boyutu zaman geçtikçe gün yüzüne çıkıyor.

Niğde ve Altındağ’dan kamuoyuna yansıyan görüntüler, buzdağının sadece görünen yüzünü oluşturuyor. Ayakları bağlanmış, parçalanmış, kafalarına poşetler geçirilerek öldürülmüş ve ölüm çukurlarına atılmış hayvanların görüntüsü, bu yasayla amaçladıklarının sadece küçük bir provası.

İlk günden beri söylediklerimizi, bir adım geri atmadan tekrar haykırıyoruz:

Yarattığınız korku, düşmanlık ve nefret ortamında bile halkın %85’i katliam yasanızı reddediyor. Aldığınız talimatlarla istediğiniz kadar evcilik oynayın, el kaldırıp indirerek hayvanların katlini oylayın, yasa diye sokaktaki hayvanlara reva gördüğünüz, bizlere dayattığınız bu vahşetin hiçbir meşruluğu yok! Yasal olan her şey meşru değildir!

Size bu ölüm ve katliam yasasını uygulatmayacağız!

Bu yasayı eninde sonunda, ya şimdi ya da yarın geri çekmek zorunda kalacaksınız! Katliamlarınız, işkenceleriniz gizli kalır sanmayın. Bakın biz buradayız. Sokakta yaşayan dostlarımızın yanında, sizlerin karşısındayız. Ve bilin ki dünden daha kalabalığız, daha kararlıyız!

Yıllardır birlikte yaşadığımız komşularımızı, mahalle sakinlerimizi sizin toplama kamplarınıza, kanlı ellerinize teslim etmeyeceğiz!

Adına ne derseniz deyin halk katliam peşinde olduğunuzu biliyor. İşkence edip ölüme terk ettiğiniz, boğduğunuz, parçaladığınız, canlı canlı gömdüğünüz hayvanların haberini alan halk evinde oturup olanı biteni seyreder sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz! Kanlı ellerinizin gölgesinin düştüğü her bir hayvanın yanında yaşam hakkını savunan halkı, direnişi, dayanışmayı bulacaksınız! Her teşebbüsünüzde büyüyen öfkemizi ensenizde hissedeceksiniz!

Sizin öldürmeyi, nefreti, şiddeti, katliamı sevdiğinizi biliyoruz ama halkın öfkesi buna izin vermeyecek! GÖRECEKSİNİZ!

Bizler; barınamayan öğrencileriz, emekli maaşıyla geçinemeyenleriz, borç yükü altında ezilen çalışanlarız, beslenemeyen çocuklarız, erkeklerin öldürdüğü kadınlarız. Katliam yasası geçtikten sonra baklava ile kutlama yapan AKP vekillerinin aksine, elit değiliz, bu halkın çoğunluğuyuz.

Bu yasayla, toplumu kutuplaştırma çabanızı da, nefret söylemlerinizi de elinize yüzünüze bulaştırdınız.

Niğde’de, Altındağ’da ortaya çıkan gerçekler, katliam yasasını uygulatmamak için bir arada hareket etmek zorunda olduğumuzun bir kanıtı. Maruz kaldığımız korkunç katliam görüntülerinin bizlere çaresiz hissetirmesine izin vermeyeceğiz, öfkemizi diri tutarak bu yasanın uygulanmasını durdurmak için var gücümüzle çabalayacağız. Biz bu vahşeti durdurmak zorundayız. Bu vahşeti durdurabilecek olan biziz.

Katliam yasasına oy verdikten sonra baklava yiyerek kutlama yapan vekillerin oyları ile yasa geçmiş olabilir. Barolar, Veterinerler, Tabipler, Hayvan Hakkı Savunucuları… Bu toplumun büyük çoğunluğu, on milyonlar ise bu kanlı yasaya bugün daha da yüksek sesle hayır diyor.

Unutmayın!

AKP/MHP iktidarının Katliam Yasası yürürlükten kalkana kadar mücadeleden tek bir geri adım atmayacağız!

Niğde ve Altındağ’da yaşananların bir daha yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşanan katliamın her bir sorumlusu tek tek hesap verene kadar elimiz yakalarında olacak!

Bu sese kulak verseniz iyi edersiniz! Sesimiz aylardır dalga dalga büyüyen, milyonların sesi.

Bugün buradan size Yaşatacağız! Platformu olarak ilk kez sesleniyoruz. Katliam yasasına karşı direnişi daha büyük bir birliğe dönüştürüyoruz. Daha öfkeli, daha güçlü ve daha örgütlüyüz. Hep birlikte tek ses olarak haykırıyoruz: TEK BİR DOSTUMUZDAN BİLE VAZGEÇMİYORUZ, DOSTLARIMIZI VERMİYORUZ!

Ölüm ve katliam politikalarınıza da bu katliam yasanıza da geçit vermeyeceğiz. Siz öldürmek isterken BİZ YAŞATACAĞIZ! Mutlaka ama mutlaka yaşatacağız!”