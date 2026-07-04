AKP'de iki ile yeni başkan: Adana ve Giresun'a atama

AKP'de iki il başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Giresun İl Başkanlığı görevine Hüseyin Alkan, Adana İl Başkanlığı görevine ise Mustafa Özkan getirildi.
GİRESUN'A HÜSEYİN ALKAN ATANDI
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, AKP Giresun İl Başkanlığı görevine Hüseyin Alkan atandı.
Mete Bahadır Yılmaz'ın 3 Haziran'da görevinden ayrılmasının ardından başlayan süreçte, temayül yoklaması ve AKP Genel Merkezi'nin değerlendirmeleri sonucunda belirlenen adaylar arasından Alkan tercih edildi.
Daha önce Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliği ile Eğitime Destek Platformu Giresun İl Başkanlığı görevlerini yürüten Alkan'ın, önümüzdeki günlerde il yönetimini oluşturması bekleniyor.
ADANA'DA GÖREV MUSTAFA ÖZKAN'A VERİLDİ
AKP Genel Merkezi tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından Adana İl Başkanlığı görevine de Mustafa Özkan atandı.
AKP teşkilatlarında uzun yıllardır görev yapan Özkan, daha önce AKP Seyhan İlçe Başkanlığı ve AKP Adana İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.