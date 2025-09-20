AKP'de istifa dalgası devam ediyor... Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de görevinden ayrıldı!

AKP’de 18 Eylül tarihinde başlayan istifalar, peş peşe gelmeye devam ediyor.

Elazığ, Muğla, Adıyaman, Niğde, Çanakkale ve Ordu il başkanlarının istifalarının ardından, bir ayrılık haberi de AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi'den geldi.

Köstekçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dava Arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim; öncelikle hepinizi, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 2 Ağustos 2023 yılında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı görevine atanma şerefine nail oldum. Öncesinde 2 defa Adilcevaz İlçe Başkan Yardımcılığı, 2 defa İl Başkan Yardımcılığı, İl Hukukçuluğu, İl Eğitimciliği görevlerini icra ettim.

Göreve geldiğim günden bu yana hep yeni şeyler söyleme, yeni bir hikâye yazma gayretinde olduk. Kapılarımızı herkese açtık, küskünlükleri bir tarafa bıraktık, her zaman sahada, her zaman hemşehrilerimizin yanında, her zaman ulaşılabilir olduk, evimiz hiç olmadığı kadar doldu taştı, şen oldu... Dönemimizde 3 defa Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlama şerefine nail olduk. Tarihin en coşkulu ve kalabalık programlarını icra etmek bizlere nasip oldu. Çok zor ve sıkıntılı bir dönemde göreve gelmemize rağmen dönemimizde 13 Belediyenin 11'i Ak Belediyecilik ile buluştu elhamdülillah.

Her türlü saldırıya, olumsuzluğa, zorluğa rağmen partimize, hemşehrilerimize hizmet etme aşkımızdan asla vazgeçmedik. Zor şartlarda, kıt kanaat, yatılı okullarda büyümüş, şehrin her sokağında işçilik, emekçilik, esnaflık yapan biri olarak söylüyorum; mütevaziliğimizi bozmamaya, herkesin ayağına gitmeye, herkesin elini sıkmaya, sorun çıkaran değil sorun çözen olmaya, gösterişten, israftan uzak durmaya hep çaba gösterdik.

Mesleğimizin de gereği olarak adaletten, eşitlikten, haktan, hukuktan ayrılmamaya gayret ettik. Bizden yardım isteyen hiç kimseyi ayırmadık, herkesin yardımına koştuk...Fakirin fukaranın, garibin gurebanın hakkını gözetmeye çalıştık. Şimdi onurla ve gururla yürüttüğüm Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Allah'a emanet olun, Allah sizi var etsin, Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Kalın sağlıcakla..."

İKİ GÜNDE 7 İSTİFA...

AKP'de 18 Eylül'de AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yaptıkları açıklama ile görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş da, dün görevlerinden ayrıldıklarını duyuran açıklamalar yapmıştı.