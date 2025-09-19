Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'de istifa depremi... Çanakkale il başkanı da görevinden ayrıldığını duyurdu!

19.09.2025 14:29:00
Haber Merkezi
AKP'nin Muğla ve Elazığ il başkanlarının dün görevlerinden ayrıldıklarını açıklamasının ardından, bugün de AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir'den istifa açıklaması gelmişti. Son istifa açıklaması da; AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk'ten geldi. Göktürk, sağlık gerekçeleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP'de son iki günde yaşanan istifaların yankıları sürerken; AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de, sağlık gerekçeleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SAĞLIK GEREKÇELERİ NEDENİYLE İSTİFA ETTİ!

Göktürk, istifa açıklamasında şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana milletin umudu olmuş, her zaman millet iradesini merkeze almış AK Partimiz, İktidarı boyunca tüm ülkemizde olduğu gibi Çanakkale’de de bir çok önemli hizmete, yatırıma imza atmıştır. Türkiye’nin son çeyrek asrına damga vurmuş bu kutlu hareketin neferi olmaktan her zaman gurur duydum. Bugüne kadar çeşitli kademelerinde hizmet ettiğim partimizde, Eylül 2024 tarihinden itibaren İl Başkanı olarak görev yapmış olmanın onur ve gururunu taşıyorum. İl Başkanlığı görevim boyunca, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, davamızın bayrağını daha yükseklere taşımak için elimden gelen gayreti gösterdim. Ancak, gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale’den ayrılmak zorunda kalacağım.

Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda, hem dünyada hem bölgesinde büyük bir istikrarla yürüyen, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen partimizin, en ufak bir boşluğu kaldıramayacağı kanaatiyle, görevimi devretmem gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu nedenlerle, Genel Merkezimizden, görevden affımı talep ettiğimi üzüntüyle bildiriyorum. Bu süreçte bana güvenerek İl Başkanlığı görevine layık gören Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş’a, önceki dönem ve mevcut Genel Merkez Yöneticilerimize, MKYK Üyemiz Fatih Şahin’e, Milletvekilimiz Ayhan Gider’e, omuz omuza mücadele ettiğim tüm teşkilat mensuplarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi bizlere gönül veren aziz hemşehrilerime şükran borçluyum. Bu bir veda değildir; aksine bu kutlu davaya bir nefer olarak, farklı alanlarda hizmet etmeye devam edeceğim bir yolculuğun yeni başlangıcıdır."

DÖRT İL BAŞKANI DAHA GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞTI!

AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de, bugün yaptıkları açıklamalar ile partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da, dün görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Yıldırım'ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıkmıştı. Şerafettin Yıldırım, görüntülerin şantaj amacıyla servis edildiğini ve oğlunun tefecilerin tuzağına düştüğünü iddia etmişti.

