AKP Adıyaman İl Başkanı istifa etti

19.09.2025 11:48:00
Haber Merkezi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, partisindeki görevinden istifa etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkânı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunuyorum." 

Kablan, istifa açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partiye bağlılığını da şu ifadelerle bildirdi: 

"Biliyoruz ki; makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti’nin kutlu davasıdır. Bu dava, nesillerin omuzlarında yükselen bir emanettir. Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet, bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır."

AKP de dün de Haluk Laçin Muğla İl Başkanlığı ve Şerafettin Yıldırım da Elazığ İl Başkanlığı görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. 

 

 

İlgili Konular: #istifa #adıyaman

